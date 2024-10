Il riscatto della Luna! Domina la regata e va 4-4. Vince chi arriva a 7

Più forte anche dell’ennesimo contrattempo tecnico, il quarto in otto regate. La Louis Vuitton Cup è ancora in bilico, si è sul 4-4 con Luna Rossa che ha rischiato davvero di vedere la competizione veleggiare verso Ineos Britannia per il problema all’albero nella regata 7 che ha portato il successo ai britannici senza neppure chiudere la prima bolina, per la squalifica della barca italiana.

Inconveniente tecnico, la barca italiana si è piantata letteralmente, problema alla base dell’albero: un problema meccanico, tecnici al lavoro, la quarta occasione in cui Luna Rossa mostra problemi o di natura meccanica, o tecnica, o relativi al software. Dunque, Luna Rossa squalificata, i britannici avanti e poi il piccolo miracolo italiano: 30 lunghi minuti in cui lo shore team di Luna Rossa ha provveduto alla riparazione del problema sulla barca, coprendo un buco sul pannello anche con l’uso di un nastro adesivo.

Puro ingegno Made in Italy in tempi record, Luna Rossa è stata al via della partenza dell’ottava regata, iniziata in testa con una penalità per l’imbarcazione britannica e condotta con un vantaggio variabile sino alla quarta bolina, chiusa con poco più di 120 metri di margine, poi diventati pericolosamente 60 metri, fino ai 300 metri nel gate 7. È un successo che vale doppio, che rende praticamente decisive le prossime due regate. Ma Luna Rossa c’è, così come i ripetuti problemi tecnici.

di Nicola Sellitti