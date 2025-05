Il sorriso di Jasmine Paolini strega tutti

Quel sorriso. Quel maledetto sorriso che ti afferra e non ti lascia più andar via. Il marchio di fabbrica di Jasmine Paolini, prima italiana a vincere gli Internazionali d’Italia dopo una vita e prima a riuscirci da protagonista assoluta del panorama mondiale.

Con quel sorriso disarmante che, ne siamo convinti, sarà stato fra le molle a spingere il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a raggiungere il Foro Italico per la finalissima del torneo femminile.

Perché Jasmine non è una predestinata, non nasce fuoriclasse come Jannik Sinner – che incredibile momento stiamo vivendo… – e per anni è stata “solo“ la buona giocatrice che scala posizioni, destinata a restare una protagonista da appassionati. La professionista dalla buona carriera.

“Ah, se fosse stata più alta“, “Se avesse avuto un fisico diverso“, “Ha fatto già tantissimo così, ma l’hai vista la Sabalenka?“.

Tutti commenti che non avevano fatto i conti con quel maledetto sorriso e la volontà d’acciaio che hanno trasformato l’onesta navigante del circuito in una stella.

La campionessa che piace tanto al Presidente e in cui l’anziano e amatissimo uomo politico avrà visto un paradigma di Paese: quello che fatica, suda, si sbatte per dar forma e colore ai propri sogni.

Uno stimolo per cui vale la pena presentarsi su un campo da tennis non per fare passerella. Per parlare al paese e a tutti noi, in un mare d’applausi che per un politico oggi sono molto più di una rarità.

Quel maledetto sorriso quante ne combina…

Di Fulvio Giuliani