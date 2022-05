Integration Heroes Match: noi ci siamo

Samuel Eto’o, Francesco Totti, Javier Zanetti, Filippo Inzaghi, Andrea Pirlo, Clarence Seedorf, Andriy Shevchenko, Paulo Dybala, Sara Gama, Barbara Bonansea, Júlio César e Maicon.

Questi sono solo alcuni dei nomi che questa sera, ore 20:30, saranno allo Stadio Giuseppe Meazza in San Siro per l’Integration Heroes Match, organizzato da Samuel Eto’o.

Si tratta di una partita di beneficienza per promuovere l’inclusività e la multiculturalità favorendo un sistema più equo e libero da ogni tipo di discriminazione.

Noi de La Ragione saremo lieti di essere presenti a quest’evento per raccogliere le parole dei protagonisti e i momenti più belli di una serata che si preannuncia spettacolare.

“Da tutta la mia vita combatto contro l’ingiustizia e per un mondo più equo. Grazie alla mia fondazione ho potuto toccare con mano che, nonostante gli sforzi, io da solo non posso fare la differenza che vorrei. La mia missione è quella di permettere ai più giovani di esprimersi con il mezzo del calcio come veicolo di solidarietà e uguaglianza, così come è stato per me”, ha detto Eto’o, ex stella del Barcellona e dell’Inter, nonché attuale presidente della federazione di calcio camerunese.

I calciatori (o ex), e calciatrici, che hanno risposto al suo invito sono tantissimi, tutti con la voglia di attrarre tanti spettatori sugli spalti del Meazza.

Infatti, parte del ricavato dell’evento sarà devoluto in beneficenza a due associazioni. Una è la Samuel Eto’o Foundation, che porta avanti diversi progetti legati all’istruzione, l’educazione, la cooperazione e lo sviluppo dei bambini in Camerun, utilizzando il calcio come strumento sociale.

La seconda associazione è Slums Dunk di Bruno Cerella e Tommaso Marino, rispettivamente cestista del Reyer Venezia Mestre e del Legnano Basket Knights. I due hanno fondato l’associazione per migliorare le condizioni di vita di ragazzi e bambini che abitano le zone socialmente ed economicamente più arretrate del pianeta e adesso opera anche in Italia, con progetti di rigenerazione urbana.

La partita, che ha raccolto l’appoggio di molti sponsor importanti, sarà trasmessa su Sky Sport Calcio e TV8. Numerosi gli ospiti previsti per l’evento, tra cui Ghali, Sergio Sylvestre e Jimmy Sax.

Ci vediamo sui social in diretta da San Siro!

Di Giovanni Palmisano