Internazionali d’Italia e l’effetto Sinner

Ci sembra di vederli mentre si fregano le mani, con il simbolo dell’euro nelle pupille. Gli organizzatori dei prossimi Internazionali d’Italia di tennis (presentati ieri nientedimeno che al Colosseo) si preparano a macinare record sportivi e non. L’edizione 2024 – dall’8 al 19 maggio a Roma – potrebbe essere la prima a vedere un italiano vincere e al tempo stesso diventare numero uno al mondo (qualora Sinner dovesse conquistare anche Madrid la settimana prima). E toccherà vette mai raggiunte in fatto di incassi e spettatori: soltanto dalle prevendite sono già arrivati 22,5 milioni di euro (eguagliato il primato della scorsa edizione) e si punta a quota 350mila presenze (oltre 50mila in più rispetto al 2023).

Se è vero che la fortuna aiuta i più abili, il presidente della Federtennis Angelo Binaghi ne è una riprova: poter sfruttare l’effetto Sinner sarà pure una fortuita coincidenza nel suo regno ultraventennale, ma è anche un premio a chi ha saputo risollevare un torneo che agli inizi degli anni Duemila era in coma. Per il 2024 gli organizzatori prevedono un impatto di 600 milioni di euro, 120 milioni in gettito fiscale per lo Stato, 350 posti di lavoro a tempo pieno per un anno. Numeri che autorizzano a pensare in grande: il Centrale, che fu il turbo indispensabile per recuperare il prestigio perduto, non basta più. Serve un nuovo impianto che avvicini Roma ai templi del tennis mondiale. A questi ritmi potrebbe diventare realtà prima di quanto si pensi.

di Valentino Maimone