Internazionali, Djokovic colpito da una borraccia mentre firmava autografi: IL VIDEO

Novak Djokovic, dopo essersi qualificato per il terzo turno degli Internazionali d’Italia di tennis battendo in due set il francese Corentin Moutet, numero 83 del mondo, è stato colpito da una borraccia mentre al termine dell’incontro stava firmando degli autografi. Lo riferisce ‘SkySport’ spiegando che il campione serbo sanguinante alla testa è stato accompagnato in infermeria per ricevere le cure dei sanitari. Secondo l’emittente Djokovic in seguito ha fatto rientro negli spogliatoi con un cerotto in testa.