Paolini-Errani, è finale nel doppio agli Internazionali. Musetti battuto da Alcaraz

Jasmine Paolini e Sara Errani volano in finale nel doppio femminile agli Internazionali d’Italia 2025. La coppia azzurra oggi, venerdì 16 maggio, ha battuto le russe Mirra Andreeva e Diana Shnaider in due set con il punteggio di 6-4, 6-4. Nell’ultimo atto del Masters 1000 di Roma, le due, campionesse in carica dopo il trionfo della scorsa edizione, affronteranno la vincente della sfida tra Kudermetova/Mertens e Hunter/Perez.

Nella tanto attesa rivincita della finale olimpica di Parigi 2024, che aveva visto trionfare la coppia azzurra formata da Jasmine Paolini e Sara Errani, le due italiane si sono confermate ancora una volta protagoniste assolute. Fin dai primi scambi del match, Paolini ed Errani dimostrano grande determinazione e lucidità, partendo con il piede giusto e mettendo subito sotto pressione le avversarie russe. Grazie a un gioco aggressivo e a un’ottima intesa in campo, le azzurre riescono a strappare il servizio alle avversarie nei primissimi game, conquistando un break fondamentale che consente loro di prendere il comando del punteggio. Le russe resistono e rimangono aggrappate al set, ma senza mai riuscire a pareggiare i conti, perdendo così il primo parziale 6-4. Nel secondo sono ancora una volta le azzurre a rubare per prime la battuta, con le avversarie che pochi game dopo riescono a piazzare il controbreak. Le due azzurre non si scoraggiano e reagiscono subito nel gioco successivo, tornando avanti nel punteggio e chiudendo i conti con un altro 6-4.

Tennis: Internazionali, Alcaraz batte Musetti 6-3, 7-6 e vola in finale

La corsa di Lorenzo Musetti agli Internazionali d’Italia si ferma in semifinale. Sui campi in terra rossa del Foro Italico, il 23enne toscano, numero 9 del ranking mondiale e ottava testa di serie, è stato sconfitto dallo spagnolo Carlos Alcaraz, 22 anni, numero 3 del mondo e del seeding, con il punteggio di 6-3, 7-6 (7-4) dopo poco più di due ore di gioco. Alcaraz vola in finale, dove affronterà il vincitore della seconda semifinale, in programma alle 20.30, tra l’altro azzurro Jannik Sinner, numero 1 del mondo e prima testa di serie, e lo statunitense Tommy Paul, 28 anni, numero 12 del ranking ATP e undicesima testa di serie.