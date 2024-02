Clamorosa ipotesi Lewis Hamilton in Ferrari

Il fenomeno inglese Lewis Hamilton dal prossimo anno in Ferrari al posto di Carlos Sainz. Una clamorosa ipotesi che potrebbe presto diventare realtà

Lewis e la Ferrari. Maranello e Hamilton, forse assieme dal prossimo anno. Chissà. Da Mercedes e Ferrari non volano spifferi, ma la suggestione è lì, la conferma arriva dal quotidiano spagnolo As. Il fenomeno inglese, sette volte campione del mondo con la Mercedes, va in scadenza con il team anglo-tedesco, mentre c’è un sedile potenzialmente libero accanto a Charles Leclerc – che da poco ha rinnovato il contratto con la Ferrari – e il rinnovo per ora non si intravede per Carlos Sainz, entrato nell’orbita di Aston Martin, la stessa Mercedes, Audi.

Hamilton e la Rossa: una storia da blockbuster. In Ferrari a 40 anni, facendo il percorso opposto compiuto a suo tempo da Schumacher, finito alla Mercedes nella parte finale della sua immensa carriera, dopo i trionfi (cinque mondiali) con il Cavallino. Non andò benissimo, in verità: già, ma questa vicenda è talmente glamour che corre da sola, d’altronde l’intreccio tra passione e motori è risolvibile come il cubo di Rubik.

Certo, ci sono diversi temi sul tavolo: in casa Ferrari, dove non si vince da oltre un decennio e c’è un gap da colmare verso Max Verstappen e Red Bull, non sarebbe il caso di affidare il sedile a uno dei piloti della giovane generazione – e ci sono, tipo Piastri o Norris – piuttosto che a un 40enne che non vince da un po’ e che ha un chilometraggio importante alle spalle?

Ma se Fernando Alonso con otto podi nel 2023 ha dimostrato che l’età non è un fattore decisivo quando al volante c’è un talento speciale, ricordiamo che stiamo parlando di Lewis Hamilton: forse il pilota più forte di sempre – forse no, in ogni caso uno dei quattro-cinque che hanno scritto la storia della F1 -, di sicuro il più vincente (107 vittorie, 197 podi) che andrebbe ad accomodarsi sul sedile della scuderia più vincente e famosa del Circus.

Se l’affare davvero andasse in porto, se Lewis diventasse compagno di squadra di Leclerc, ci sarebbe anche la conferma che i migliori driver passano sempre dal Cavallino, l’unica patente di grandezza eterna nella F1, anche se il Mondiale piloti manca ormai da 16 anni. Fangio e Lauda, Prost e Schumacher. Il destino l’ha impedito ad Ayrton Senna, che era folgorato dal fascino della Rossa. Insomma, con Hamilton a Maranello ci sarebbero tutti gli elementi di una grande, complessa e mediatica storia. Ma, in tutto questo, alla Ferrari avranno chiesto un parere a Leclerc?

di Nicola Sellitti