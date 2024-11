Jacobs riabbraccia suo padre, non si vedevano da 16 anni

Ci sono voluti sedici anni prima che il campione olimpico Marcell Jacobs riabbracciasse suo padre. Una vita scandita da un’assenza importante, che ha creato voragini nel cuore dell’atleta e che ora ha finalmente visto il lieto fine. Era il 1994 quando il padre di Jacobs, Lamont, fu inviato fin Corea del Sud lasciando la base di El Paso, dove conobbe la futura mamma Viviana Masini e dove Jacobs vide la luce. Poi il ritorno di Viviana in Italia e il rapporto difficile tra il papà e lo sprinter gardesano.

Già nel 2022, in occasione del suo matrimonio, Jacobs aveva raccontato di essere stato “bidonato” dal padre, che non partecipò alle fatidiche nozze. Poi il miracolo, come lo ha definito la stessa madre del campione.

Da oltre un anno Marcell Jacobs si è trasferito in Florida -per allenarsi sotto la sapiente guida di Rana Rainer, con il Tumbleweed Track Club – e qui aveva cominciato a ripensare alle sue radici e ai suoi rapporti familiari, sognando un possibile riavvicinamento. “Sono andato a vivere e allenarmi a pochi chilometri da dove si trova una parte della mia famiglia americana. Anche in questo caso l’America ha chiuso un cerchio: ho ritrovato quella parte americana che era in me e non lo sapevo, anche se io sono cresciuto e mi sono sempre sentito, e mi sento, italiano al 100 per cento”, ha dichiarato il campione olimpico.

L’incontro è avvenuto in occasione della festa del Ringraziamento, con tanto di foto postata dalla madre di Jacobs sui social. Non una carrambata ma un traguardo davvero importante per l’atleta. Un’occasione per ricucire i rapporti e sanare quelle ferite che hanno fatto male. Con tanto di foto che vale quanto un oro.



Di Claudia Burgio