Jannik Sinner prosciolto da ogni accusa di doping

Quello che si prospettava potenzialmente essere uno dei momenti più bui per Jannik Sinner – e per un periodo lo è stato, dopo il caso doping che lo ha investito – si è trasformato in uno dei periodi più belli e a lieto fine per l’azzurro. Della serie “tutto è bene quel finisce bene”.

Neo-vincitore dell’Us Open, Jannik Sinner è ora finalmente scagionato in via definitiva da ogni accusa di doping. L’Agenzia Internazionale Antidoping (Wada) non ha presentato ricorso contro la sentenza dell’Itia (International Tennis Integrity Agency) dello scorso 19 agosto, che proscioglieva da ogni responsabilità Jannik Sinner per la doppia positività al Clostebol dello scorso marzo e di cui sono già scaduti i termini di appello di 21 giorni.

Uno scandalo che aveva provocato la scelta di Sinner, a malincuore, di licenziare il suo fisioterapista, Giacomo Naldi e il suo preparatore atletico, Umberto Ferrara. Entrambi ritenuti responsabili dell’errore per cui il tennista è risultato positivo, per ben due volte, al test anti-doping durante Indian Wells. Un fallo, da parte dei suoi preparatori atletici, che sarebbe potuto costare caro, molto caro, al tennista. Sinner aveva dichiarato di aver vissuto uno dei periodi più stressanti della sua carriera, per via della vicenda doping: “Per molti giorni ho dormito poco”. Poi le voci e il tentativo di molti di macchiare il campione n.1, non solo in campo, ma soprattutto nella vita, per via della serietà e del suo modo di lavoro per tanti definito “troppo perfetto, troppo bravo, per essere vero”: “C’erano tante voci su di me, ma chi mi conosce sa”.

E invece per una volta la sincerità e la verità vincono. Jannik Sinner è un esempio per molti e sarebbe bello che ogni tanto, al posto dell’invidia, si lasciasse il posto a una sana voglia di migliorarsi e imparare dai campioni.

di Claudia Burgio