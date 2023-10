Sinner trionfa a Pechino, Medvedev battuto in due set

E’ il secondo top ten messo in fila, dopo Carlos Alcaraz. In 48 ore ha travolto il numero 2 e 3 al mondo. E non dovrebbe servire il terzo indizio per formare la prova sull’altoatesino: la stagione di Sinner, contando anche il primo Master 1000 vinto in carriera (a Toronto, sul cemento) e la semifinale a Wimbledon, con qualificazione alle Atp Finals di Torino, è quella di un predestinato che inizia a tradurre in fatti un esercito di parole e aspettative, peraltro decisamente eccessive. E’ realmente uno dei primi della pista. Se si dovesse comporre una griglia in stile F1, Sinner al momento sarebbe in seconda fila, con lo stesso Medvedev, alle spalle del duo Djokovic e Alcaraz. Mica poco. Insomma, è un momento storico per il tennis italiano, ma il trionfo cinese di Sinner, numero quattro al mondo come Adriano Panatta nel 1976, non deve andare ad annullare le critiche sulla scelta del tennista italiano di rinunciare alla Coppa Davis, dopo le fatiche americane. Ora si muove un plotone – dalla stessa federazione che dovrebbe tutelare la presenza dei migliori italiani in Davis – a sostegno della scelta di Sinner, non nuovo a dire di no alla chiamata azzurra. Come scritto in precedenza, è una decisione che ha prodotto risultati evidenti: Sinner ha vinto a Pechino travolgendo gli avversari, quella pausa – con allenamenti a Montecarlo – durante la Davis gli è stata assai utile.