Juve: accolto ricorso con rinvio. Restituiti (per ora) 15 punti

Il Collegio di Garanzia dello Sport del Coni ha accolto il ricorso della Juventus per il caso plusvalenze, rinviando però gli atti alla giustizia della Federcalcio per una nuova valutazione. Sospesa (per ora) la penalizzazione di 15 punti in attesa di un nuovo processo. Accolto anche l’appello di Pavel Nedved, Paolo Garimberti e Enrico Vellano.

Respinti invece i ricorsi di Andrea Agnelli, Fabio Paratici e Federico Cherubini.

Questa sera la Juve scenderà in campo a Lisbona contro lo Sporting, per il ritorno dei quarti di finale di Europa League.

Le azioni Juventus chiudono oggi con +1,06%, dopo un forte incremento sul finale delle contrattazioni rientrato ai valori normali del giorno, ma con volumi decisamente aumentati.