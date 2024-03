L’impensabile potrebbe accadere: Max via dalla Red Bull

Il destino futuro di Max Verstappen su un sedile Red Bull sarebbe legato a doppio filo con lo scandalo Chris Horner. A qualche giorno dalla furiosa uscita del padre del campione del mondo – l’eccentrico Jos Verstappen – in carica sulla situazione bollente al paddock Red Bull a causa dello scandalo sessuale (messaggi e foto compromettenti di Horner a una dipendente del team, che gli ha fatto causa) che riguarda il team principal, oggi arriva la bomba, lanciata dal ben informato F1-Insider, uno dei primi a raccontare della disputa all’interno del team tra lo stesso Horner e il potente consulente Helmut Marko, assai legato a Verstappen.



In sostanza, ci sarebbe nel contratto del fuoriclasse olandese una clausola che lo lega a Marko: via Marko, appunto, nella resa dei conti con Horner, potenzialmente via anche Verstappen dalla Red Bull, andando a scindere uno dei legami più vincenti nella storia della F.1. Secondo diversi rumours, nello scorso campionato si sarebbe consumato il tentativo – andato a vuoto – di Horner di liberarsi della pesante compagnia di Marko in Red Bull. Due anni fa Max Verstappen ha siglato un ricchissimo rinnovo con Red Bull: un quinquennale da 45 milioni di euro annui come parte fissa, oltre a corposi bonus. L’accordo scade nel 2028 ma se Marko decidesse di lasciare la scuderia (l’80 enne dirigente ha un contratto fino al 2026), oppure se Horner la spuntasse nella disputa interna, si andrebbe a configurare uno scenario al momento impensabile: l’addio di Verstappen a Red Bull. Ed è inevitabile a pensare a un possibile altro approdo per l’olandese, ossia alla Mercedes, che dal prossimo anno avrà il sedile da leader libero, con Lewis Hamilton alla Ferrari. In Bahrain gli obiettivi hanno ripreso il padre di Max Verstappen a colloquio con il boss di Mercedes, Toto Wolff. Lo stesso Wolff qualche giorno fa ha sollecitato l’intervento della Fia nella vicenda Horner, sfilandolo così a Red Bull, la cui indagine interna su mail e foto “inappropriate” di Horner alla dipendente si è conclusa con un “nulla di fatto”, scagionandolo dalle accuse che starebbero mettendo in pericolo il suo matrimonio con l’ex Spice Girls, Geri Halliwell.



Di Nicola Sellitti