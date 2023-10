L’ex calciatore del Barcellona Gerard Piqué si è reso protagonista di una rovinosa caduta durante un evento in Messico. Come si vede dalle immagini, Piquè stava ascoltando un audio mentre si dirigeva verso alcuni fan quando, non notando il vuoto tra il palco e la transenna, è caduto in una buca di oltre due metri. Fortunatamente l’ex calciatore ne è uscito illeso. Quando si dice “guarda sempre dove metti i piedi”….