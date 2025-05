Lorenzo Musetti, esordio vincente al Roland Garros

Esordio convincente per Lorenzo Musetti al Roland Garros 2025. Il tennista azzurro ha debuttato oggi, domenica 25 maggio, con una vittoria netta contro il tedesco Yannick Hanfmann, superato in tre set con il punteggio di 7-5, 6-2, 6-0. L’incontro, disputato sul campo centrale Philippe-Chatrier, è durato poco più di due ore e ha segnato un avvio positivo per il numero 8 del mondo in questa seconda prova stagionale del Grande Slam.

Il match non è però iniziato in discesa. Nel primo set Musetti ha faticato a prendere le misure al campo e alle condizioni meteo, in particolare al vento che ha influito sulla qualità degli scambi. Hanfmann, proveniente dalle qualificazioni e attualmente numero 137 del ranking ATP, è riuscito a tenere il passo grazie a un gioco solido da fondo campo, riuscendo a impensierire più volte l’azzurro. Alla fine, però, Musetti ha fatto valere la maggiore esperienza e qualità nei momenti chiave, chiudendo il parziale sul 7-5.

Dal secondo set in poi, l’inerzia della partita è cambiata completamente. Musetti ha alzato il livello del suo tennis, imponendo ritmo e variazioni che hanno messo in difficoltà Hanfmann. Il secondo parziale si è chiuso rapidamente sul 6-2, mentre nel terzo il dominio dell’azzurro è stato assoluto: 6-0 il punteggio finale, con Musetti che ha lasciato solo le briciole all’avversario.