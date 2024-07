Luigi Samele va a medaglia, Italvolley spettacolo

Sembrava un inizio con il freno a mano tirato, con qualche delusione tra scherma, judo e nuoto. Invece la prima giornata ai Giochi olimpici regala almeno una medaglia sicura all’Italia: Gigi Samele, argento olimpico a Tokyo nella sciabola, si ripete a Parigi. Il 37enne pugliese, dopo aver superato agli ottavi di finale Luca Curatoli, ha superato ai quarti di finale l’egiziano Amer. Il metallo della sua medaglia olimpica sarà svelato alle 20:15, quando saranno disputate le semifinali.

Poco prima, restando alle notizie positive, c’è stato il trionfo dell’Italvolley maschile sul Brasile: tre set a uno e azzurri – nel girone con Egitto e Polonia – con il pass praticamente assicurato per i quarti di finale. Basterà superare gli egiziani. Quindi, appuntamento alla sera per Samele, in attesa della 4×100 di nuoto maschile, con Ceccon, Martinenghi, Miressi, Frigo.



È finita invece al settimo posto – altra delusione di giornata, assieme all’eliminazione nella scherma di Rossella Fiamingo – per la napoletana di Scampia Susi Scutto, cresciuto alla palestra del maestro Gianni Maddaloni: la numero uno al mondo nel ranking mondiale di judo per la sua categoria, ha perso il ripescaggio per accedere alle semifinali. Si puntava all’oro, non è arrivato neppure il bronzo.

di Nicola Sellitti