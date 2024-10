Altra rottura, Luna Rossa annaspa. 4-3 per Ineos

Un altro problema all’imbarcazione, come avvenuto in una delle prime regate e Luna Rossa è costretta a cedere il passo a Ineos Britannica, che va avanti 4-3 nel conto complessivo (si va al meglio delle sette vittorie) che dovrà delineare l’avversaria di New Zealand per l’America’s Cup.

Neppure a metà della prima bolina, la barca italiana si pianta letteralmente con un inconveniente alla base dell’albero: un problema meccanico, tecnici al lavoro, la quarta occasione in cui Luna Rossa mostra problemi o di natura meccanica, o tecnica, o relativi al software. Dunque, Luna Rossa squalifica, i britannici vanno avanti.

di Nicola Sellitti