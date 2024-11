Malinconia Tyson. Battuto dal tempo

Sul ring a 58 anni, a due decenni precisi dall’ultimo gong ufficiale, contro un 27enne influencer noto su YouTube e prestato al pugilato. E ha pure perso l’incontro, ai punti, se davvero avesse avuto un senso, questo triste, tristissimo match.

Di ritorni inattesi e fuori tempo massimo nella boxe ce ne sono stati diversi, ma ha lasciato davvero perplessi la scelta di Mike Tyson di tornare sul ring contro il britannico Jake Paul all’AT&T Stadium di Arlington (Texas), producendo l’ennesima ombra sulla sua controversa carriera.

Insomma, era davvero il caso? Il match – che inizialmente era previsto per il 20 luglio e poi rinviato per un problema di salute di Tyson – è andato in diretta su Netflix ed è stato un formidabile raccoglitore mediatico, rimettendo sulla mappa uno dei personaggi più discussi e discutibili della storia dello sport mondiale. Ma di boxe si è visto poco o nulla, si è vista la fotocopia di quel che Tyson è stato, diversi anni fa.

Iron Mike aveva combattuto in un match esibizione, quattro anni fa, contro l’ex peso medio Roy Jones Jr a Los Angeles e l’incrocio con Paul è la conferma di un trend, ossia piazzare contro sul quadrato un pugile contro una celebrità del web: tre anni fa, lo ha fatto anche Floyd Mayweather jr. contro Logan Paul (il fratello di Jake). Sembra che paghi. in termini economici. Sul valore degli incontri, la prova è il match di stanotte, meglio sorvolare, anche se il ritorno delle leggende del ring è un percorso battuto più volte. E’ accaduto a George Foreman, che a 45 anni vinse il titolo mondiale dei pesi massimi contro Michael Moorer, a Ray Sugar Leonard, a Bernard Hopkins. Tre anni fa ci ha provato a 58 anni Evander Holyfield, rimediando un ko alla prima ripresa da un modesto pugile. Insomma, non una gran figura. La stessa figura rimediata dall’ex Iron Mike, che ha incassato 15 milioni di dollari di borsa, anche meno del suo cliccatissimo avversario.

di Nicola Sellitti