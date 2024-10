A volte non servono tante parole, un semplice “Mamm do Carmine” è più che sufficiente. Soprattutto se a scriverlo è Matteo Berrettini, che torna in campo e vince a Shangai nel Masters 1000 contro l’australiano Christopher O’Connell. Una dedica che ha stupito tutti, ma che sembrerebbe essere nata a seguito delle giornate difficili che l’azzurro ha affrontato prima del match: “Ci sono stati un paio di giorni dopo Tokyo in cui non ho parlato con nessuno – ha dichiarato Berrettini – Non mi stavo divertendo molto, ma grazie alla mia famiglia a casa e a tutti quelli che mi stanno aiutando, ho ritrovato l’energia e sono qui e il torneo è appena iniziato “. E noi non vediamo l’ora di goderci questo spettacolo azzurro!

Di Matilde Testa