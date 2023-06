Si riferiva a ben altro il principe De Curtis – in arte Totò – nella sua meravigliosa A’ Livella, ma anche il calcio è una fenomenale livella sociale ed emozionale.

Te ne accorgi nelle giornate delle grandissime partite, delle finali attese non solo dai tifosi delle squadre direttamente coinvolte, ma dal pubblico “generico“. Tutti a respirare quell’aria profondamente irrazionale del grande evento. Sì, profondamente irrazionale: come potremmo spiegare il senso di vuoto nello stomaco, le mani sudate, l’abulia di gente adulta da un pezzo per una sfida fra 22 ragazzotti in mutandoni? È qualcosa di totalmente illogico, almeno all’apparenza.

Il calcio, nella sua dimensione più profonda e onesta, è linfa vitale. Piacere assoluto, anche nel “terrore“ che le cose vadano male, che a vincere siano gli altri e un grandissimo traguardo ti sfugga fra le dita.

È il giorno della finale, il giorno della sfida apparentemente impossibile dell’Inter di Simone Inzaghi al Manchester City di Pep Guardiola, oggi il massimo disponibile a livello mondiale se parliamo di calcio. Una squadra vera, anche se costruita a botte di milioni di euro, a differenza di altre del tutto artificiali, prive dell’unico elemento che può trasformare una somma di professionisti iperpagati e supercoccolati in una squadra: l’anima.

Oggi come decine di anni fa, quando i soldi a girare erano immensamente di meno, ma le passioni mosse esattamente le stesse di oggi. E nel calcio di allora ebbe un ruolo di straordinario rilievo l’Inter, ai tempi delle partite in bianco e nero e delle immagini sgranate, più che sufficienti a sognare e godere senza limiti.

Secondo qualcuno, la storia non va in campo e tutto questo conta pochissimo contro Haaland, noi non la pensiamo così: al momento della verità – quando tutto sembra dirti che ti potrà andar male – anche Sarti; Burgnich, Facchetti; Bedin, Guarneri, Picchi; Jair; Mazzola, Milani, Suárez, Corso e gli “eroi” del Triplete scendono in campo. Ed è tutto un po’ meno impossibile

di Fulvio Giuliani