Matteo Berrettini rinasce e vince l’ATP di Marrakech

Matteo Berrettini trionfa e rinasce a Marrakech, conquistando il primo titolo ATP dopo due anni di stop e sofferenze.



Rientrato poche settimane fa dopo più di sei mesi lontano dai campi, Berrettini è riuscito a battere il detentore del titolo Roberto Carballes Baena in due set (7-5 6-2), annullando sette palle break su otto. Per l’azzurro è l’ottavo titolo della carriera – non trionfava da oltre 600 giorni, quelli del Queen’s 2022 – e il secondo sul rosso dopo tre anni, dall’indimenticabile aprile 2021 a Belgrado.

“Ho conosciuto il buio, il tennis è uno specchio impietoso” aveva dichiarato solo qualche settimana fa: oggi entra nell’Olimpo e si fa spazio nella straordinaria stagione italiana del tennis italiano.

di Ruggero Fontana