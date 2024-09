Maxi blitz contro i ‘clan’ degli ultras di Inter e Milan, arresti e perquisizioni

Associazione per delinquere con l’aggravante del metodo mafioso, poi estorsioni, lesioni ed altri gravi reati.

Un pacchetto di ultras è stato arrestato questa mattina a Milano da Polizia e Guardia di Finanza in un’operazione che ha compreso i capi delle curve di Inter e Milan. Sono state letteralmente decapitate le posizioni di comando nel tifo organizzato dei due club milanesi. La dimostrazione plastica, purtroppo, della connivenza tra il malaffare e i vertici del tifo organizzato che in questo caso riguarda Milano ma che purtroppo, come più volte denunciato, non tocca solo il capoluogo lombardo.

Tra gli arrestati risulta anche Cristian Rosiello, bodyguard di Fedez. Tra le persone arrestate sono segnalati anche uno dei capi ultrà interisti, Marco Ferdico, molto legato ad Antonio Bellocco, esponente della ‘ndrangheta ucciso il 4 settembre da Andrea Beretta, anche lui al vertice della curva nerazzurra e in carcere per omicidio.

E c’è anche Luca Lucci, capo degli ultras milanisti: fu condannato per droga ed è divenuto noto anche per la fotografia del 2018 con l’allora vicepremier Matteo Salvini alla festa per i 50 anni della Curva Sud.

di Nicola Sellitti