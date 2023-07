Mbappé, 400 milioni di assurdità

Ma l’offerta, confermata ieri da Rmc, dell’Al-Hilal per Mbappé e il Psg, 200 milioni a testa per un solo anno della punta francese in Arabia Saudita, prima che il fuoriclasse francese prenda la strada verso Madrid, è davvero inaccettabile. Va oltre ogni decenza.

In sostanza, 200 milioni in 12 mesi per stare parcheggiati sul divano, la soluzione posta sul piatto d’argento mentre il Psg – che ha sostenuto con i petrodollari questo effetto bolla negli ultimi anni – prova a mostrarsi forte e mettere Mbappé fuori rosa, ad allenarsi con le riserve del club parigino, per non perderlo a costo zero a giugno 2024.

Insomma, lo sport dov’è? Così non c’è più, non può esistere più ed è l’evoluzione in senso negativo della bolla alimentata prima dalla Premier, dai fondi di investimento, sino al testimone passato ai sauditi e inaugurato con l’arrivo per cifre irreali di Cristiano Ronaldo in Arabia. Quella è la fotografia da tenere bene a mente e che demarca la differenza tra il progetto saudita e quello cinese, naufragato senza appigli: il Guangzhou allenato da Lippi e Cannavaro, vincitore della Champions League asiatica, è fallito per debiti.

In poche settimane di mercato sono stati ingaggiati dai principali club sauditi, tutti o quasi riconducibili al Fondo Sovrano Saudita, quindi al principe ereditario Mohammed bin Salman (dice niente questo nome?). Un pacchetto di calciatori nel pieno della carriera che hanno preferito – anche giustamente – sottoscrivere l’accordo della vita piuttosto che competere nel calcio europeo. Il fenomeno è stato anche troppo analizzato negli ultimi giorni.