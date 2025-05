Mestre (Venezia), sul condominio sventola bandiera del Napoli. E scoppia la lite – IL VIDEO

Premessa d’obbligo: rispetto ai casi orrendi che abbiamo dovuto commentare negli ultimi giorni, in special modo l’aggressione mortale di Bergamo ma anche l’inverecondo episodio di Bari, questo scontro verbale legato al calcio fa il solletico. Sta di fatto che vicino Mestre è scoppiato un furibondo litigio condominiale a causa di una bandiera di troppo… del Napoli.

Un tifoso partenopeo, residente in Veneto ed evidentemente esaltato dalla prospettiva del quarto possibile scudetto della squadra azzurra allenata da Antonio Conte, ha deciso di addobbare il balcone della propria abitazione con magliette, vessilli, bandiere e striscioni rigorosamente azzurri. La cosa non è piaciuta neppure un po’ a una vicina che – come testimoniato dall’immancabile video, divenuto altrettanto immancabilmente virale – ha cominciato ad apostrofarlo pesantemente dal cortile.

Inevitabile la reazione secondo copione dell’uomo, a base di accuse di razzismo fino all’intervento della polizia. Abituati a ben altre nefandezze, come si accennava, una storia del genere fa quasi tenerezza. Come la reazione della vicina che inconsapevolmente ha reagito da pura napoletana della tradizione, inscenando rumorosi rimbrotti ai danni del malcapitato tifoso azzurro. Urlandogli di tutto e dandogli del “napoletano” dal cortile (avrà anche tenuto le mani sui fianchi?), si è comportata invero come la più classica versione della popolana partenopea, secondo il luogo comune.

