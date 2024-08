Le Olimpiadi di Parigi2024 hanno reso tutti un po’ più sportivi ma non sempre la stoffa c’è: spopola sui social il trend “Did not make the cut – Non ha superato la selezione”

Le Olimpiadi di Parigi2024 hanno reso tutti un po’ più sportivi ma non sempre la stoffa c’è: spopola sui social il trend “Did not make the cut – Non ha superato la selezione”

Le Olimpiadi di Parigi2024 hanno reso tutti un po’ più sportivi ma non sempre la stoffa c’è: spopola sui social il trend “Did not make the cut – Non ha superato la selezione”

Le Olimpiadi di Parigi2024 hanno reso tutti un po’ più sportivi ma non sempre la stoffa c’è: spopola sui social il trend “Did not make the cut – Non ha superato la selezione”

Sono giorni di grande sport questi tanto da indurre tutti, ma proprio tutti, a credere di poter emulare i propri eroi sportivi e inseguire il sogno olimpico. Ma non tutti hanno la stoffa del campione.

E così, è nato il trend virale “Did not make the cut – Non ha superato la selezione”: una serie di insuccessi atletici, dai tuffi alla ginnastica artistica, con la caption “Mi dispiace annunciare che non sono stato selezionato per Parigi 2024”. Tra questi, anche la nota attrice Jennifer Garner.

Restano altri quattro anni per le prossime Olimpiadi di Los Angeles 2028. Basteranno? Forse no.

di Raffaela Mercurio