Milano si tinge di rosso con l’evento Ferrari – IL VIDEO

Milano si tinge di rosso. Lewis Hamilton e Charles Leclerc regalano emozioni per l’evento Ferrari in piazza Castello. È qui che nella giornata di oggi, i ferraristi si sono dati appuntamento per un maxi raduno. Obiettivo: festeggiare il conto alla rovescia per la partenza del Campionato 2025 di Formula 1. Al via il prossimo 16 marzo in Australia.

L’evento “Scuderia Ferrari HP Drivers’Presentation by UniCredit”, ad accesso libero, ha così invaso largo Cairoli per permettere a tutti i tifosi e appassionati di Formula 1 di seguire la presentazione della nuova Ferrari. Per l’occasione, inoltre, dei maxischermi allestiti nelle vie a ridosso di piazza Castello, in via Beltrami e piazzale Cadorna, consentiranno al grande pubblico di assistere all’evento.

Per permettere lo svolgimento dell’avvenimento sono state adottate diverse misure in città, con modifiche alla viabilità e al trasporto pubblico. L’accesso pedonale alle strade che ospitano il percorso delle due Ferrari è consentito ad eccezione di un arco temporale compreso tra le ore 12 e le 20, ovvero quando sono previste prima le prove e poi lo svolgimento dell’evento.

Il piazzale antistante il Castello Sforzesco si è trasformato in un enorme dj set con musica dal vivo, arricchito dall’esposizione di due storiche monoposto Ferrari. Sul palco, oltre ai due amati piloti Leclerc ed Hamilton, anche Benedetto Vigna, amministratore delegato della Scuderia e Andrea Orcel, amministratore delegato di Unicredit.

“Un’occasione assolutamente da non perdere per vedere da vicino i piloti e il Team Principal – hanno spiegato gli organizzatori – nonché il modo perfetto per far arrivare alla squadra tutto il proprio affetto e mandarle un caloroso in bocca al lupo prima che la stagione entri nel vivo”.



Una giornata impreziosita dall’ingresso dei due piloti che hanno guidato due Ferrari su un circuito allestito tra piazza Castello e piazzale Cadorna. Dopo l’esibizione, Hamilton e Leclerc sono saliti sul palco con il team principal Frederic Vasseur per salutare i tifosi prima della partenza per l’Australia.

Di Matilde Testa