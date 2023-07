Mondiali di scherma: i commenti a caldo delle atlete azzurre

L’urlo della vittoria di Alice Volpi, il ritorno straordinario di Arianna Errigo, il bronzo di Martina Favaretto. Poi, l’argento mondiale nella spada del 21enne Davide De Veroli. Dal fioretto femminile alla spada maschile, il primo giorno dei Mondiali di Milano racconta che la scherma italiana continua a non tradire mai.

Un oro, due argenti, un bronzo e il tassametro corre, facendo meglio anche del nuoto in una sfida parallela tra le due eccellenze assolute dello sport di casa nostra, tra Europei, Mondiali e Olimpiadi. Certezze di medaglie, di prestazioni da ricordare, di emozioni da stampare in mente. Si è già tornati in pedana e potrebbe ripartire la conta dei metalli.

“Sono stata praticamente cinque anni in letargo, alle Olimpiadi di Tokyo non mi sono per nulla divertita, però ci sono ancora, voglio i Giochi di Parigi del prossimo anno, posso ancora essere la più forte al mondo”, ha raccontato Alice Volpi, che torna in pedana già questa mattina. L’iridata del fioretto, fidanzata di un altro fenomeno della scherma italiana, Davide Garozzo, ha le idee chiare: “L’Italia sarà la nazionale da battere nella prova a squadre, davanti al suo pubblico”. Le avversarie sono avvisate.

L’argento di Arianna Errigo è meravigliosa storia di sport. E’ mamma di Stefano e Mirca da inizio marzo. Si è divisa tra la maternità, i suoi gemelli e la preparazione, affrettata, incompleta, verso i Mondiali di Milano. Ha partecipato perché l’edizione è italiana, è andata in gara per la prima volta dopo 366 giorni, dai Mondiali vinti a Il Cairo. E’ arrivato il podio, da fuoriclasse. Si è arresa solo ad Alice.

“E’ stato un dolce argento, è difficile spiegare il mio ultimo anno sarebbe complicato, dalla gravidanza al parto, con tutto quello che ha comportato. Ho vissuto una rincorsa lunga quattro mesi e mezzo, divisa tra la pedana e i miei bimbi. E’ stata durissima, ora vado in vacanza dopo la prova a squadre ma ho ben preciso il focus: sono le Olimpiadi del prossimo anno, dove voglio vincere”.

di Nicola Sellitti