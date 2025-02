Mondiali di sci, discesa libera da dimenticare

Male per le azzurre dello sci: Brignone chiude nona, due posizioni dietro a Delago. Goggia, reduce da una caduta, non pervenuta

Questa volta Federica Brignone non riesce a salvare il bilancio dello sci azzurro nelle prove ad alta velocità ai Mondiali di Garmisch. Il podio non c’è. Anzi è lontano, con il successo che è andato all’americana Breezy Johnson, velocissima nella seconda parte di gara e abile a sfruttare il numero di pettorale basso. La prima delle azzurre è stata Nicole Delago, al settimo posto. Due posti avanti proprio alla fuoriclasse valdostana, finita in ogni caso tra le prime dieci con una prova lineare, ma senza sprint. Senza il colpo di coda che l’ha portata all’argento nel Super G.

Dunque, non c’è gloria come un paio di settimane fa a Garmisch, con Brignone prima e Sofia Goggia al secondo posto. E se Brignone ci ha provato su un tracciato ancora poco incline alle sue caratteristiche e invece adatto alle velociste pure, c’è stato poco da fare per l’altra fuoriclasse dell’Italjet femminile. Che a metà gara era già oltre un secondo dal vertice, finendo parecchio oltre la decima posizione. A quasi due secondi dal vertice della classifica, dietro anche alla leggenda 40enne Lindsey Vonn.

La caduta del giorno prima – si è fatta aspirare un ematoma prima del via – e i risultati poco lusinghieri nelle prove avevano fatto intendere che era poco il feeling con il tracciato austriaco. Insomma, è un’edizione dei Mondiali da dimenticare per Sofia, che aveva vinto tre settimane fa in discesa a Cortina, dove si disputerà la prova olimpica tra un anno. Capita, è andata male, la delusione è inevitabile, l’appuntamento è rinviato al prossimo anno, a Bormio. E ovviamente ai Giochi di Milano-Cortina.

Di Nicola Sellitti