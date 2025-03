Mondiali indoor di atletica, Mattia Furlani è oro nel salto in lungo

Straordinario Mattia Furlani! Il 20enne azzurro vola – per la prima volta in carriera – in cima al mondo conquistando la medaglia d’oro nel salto in lungo ai Mondiali indoor di atletica

Straordinario Mattia Furlani! Il 20enne azzurro vola – per la prima volta in carriera – in cima al mondo conquistando la medaglia d’oro nel salto in lungo ai Mondiali indoor di atletica

Straordinario Mattia Furlani! Il 20enne azzurro vola – per la prima volta in carriera – in cima al mondo conquistando la medaglia d’oro nel salto in lungo ai Mondiali indoor di atletica

Straordinario Mattia Furlani! Il 20enne azzurro vola – per la prima volta in carriera – in cima al mondo conquistando la medaglia d’oro nel salto in lungo ai Mondiali indoor di atletica

Straordinario Mattia Furlani! Il 20enne azzurro vola – per la prima volta in carriera – in cima al mondo conquistando una meravigliosa medaglia d’oro nel salto in lungo ai Mondiali indoor di atletica! La competizione si sta svolgendo a Nanchino (Cina).

Furlani ha vinto l’oro con la misura di 8,30 metri, ottenuta al secondo salto. Quel centimetro in meno in Olanda aveva “portato via” il titolo continentale a Furlani, ora lo porta in vetta al mondo.

Visto che l‘argento è andato al giamaicano Wayne Pinnock proprio perché ha fatto un centimetro in meno dell’azzurro (8,29 m); bronzo all’australiano Liam Adcock (8,28 m).

“Mai pensavo di poter competere con i grandi del mondo, esserci riuscito è un onore” dice Mattia Furlani, molto felice ed emozionato. L’azzurro aggiunge: “Ho condotto un’ottima gara, ma potevo fare anche meglio, aspiro a fare meglio. Comunque sono contentissimo. Anche la rincorsa migliora, salto dopo salto”.

Questo oro “per me è qualcosa fuori dal normale, ora devo continuare così” afferma il 20enne azzurro.

Furlani ha saltato oggi insieme ai migliori saltatori al mondo. Tra cui, in particolare, il greco Miltiadīs Tentoglou (che aveva saltato l’Europeo per un’influenza). Proprio il greco però sembra non aver ripreso la forma migliore, visto che ha chiuso in quinta posizione (con 8,14 m).

Il secondo salto (decisivo) di Mattia Furlani

Il secondo salto del 20enne azzurro è stato decisivo. Furlani ha costretto gli avversari a fare salti eccezionali (per fortuna dell’azzurro, non sono riusciti a raggiungerlo). Ottima l’asse di battuta per l’azzurro che ha lasciato soltanto 2,5 centimetri. Poi la gran velocità di Furlani con velocità d’entratadi 38,30 chilometri orari. Furlani – con tre passi e mezzo in aria – ha raggiunto gli 8.30 m.

di Mario Catania