Nadal si è fermato di nuovo

Anche i guerrieri, anche se come lo spagnolo obiettivamente se ne sono visti davvero pochi, possono sentirsi stanchi. Ne hanno il diritto. Anche la motivazione feroce, che lo spinge in avanti da almeno cinque anni per quell’irripetibile sfida a tre con Roger e Nole, può scemare. Anche in lui. Sembra effettivamente incredibile. E forse anche stavolta Rafa si rialzerà, curerà l’infortunio all’anca, che accompagna il problema cronico al piede, la displasia allo scafoide che erode un osso, gestita solo con infiltrazioni. In estate il suo medico personale, lo spagnolo Angel Ruiz-Cotorro, spiegava all’emittente Cadena Ser che solo Rafa poteva sopportare un dolore fisico così intenso e continuare a essere competitivo per vincere tornei. Nei mesi scorsi Nadal ha alimentato anche qualche voce su un possibile ritiro. Nulla di fatto.

Il tennis sta allargando i suoi orizzonti temporali. Federer ha alzato parecchio l’asticella, si è dovuto fermare a oltre 40 anni, fino a oltre 38 tracciava ancora mirabilie a Wimbledon. In Australia, oltre a Nadal, c’è Djokovic che travolge gli avversari nonostante un problema a un gomito, poi Andy Murray e la sua anca artificiale che hanno respinto Matteo Berrettini. C’è anche Stan Wawrinka, altro leone, tre prove del Grand Slam nel curriculum, che porta avversari al quinto set.