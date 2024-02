Napoli, De Laurentiis ha deciso: Mazzarri esonerato, al suo posto Calzona

Ennesima svolta in casa Napoli. Aurelio De Laurentiis ha deciso di esonerare Walter Mazzarri. Nuovo allenatore Francesco Calzona, attuale commissario tecnico della Slovacchia

L’ennesima svolta si è consumata al Napoli. Dopo i rumours che hanno segnato il deludente pareggio casalingo con il Genoa, Aurelio De Laurentiis ha deciso per l’esonero di Walter Mazzarri. È infatti segnalato in arrivo a Napoli dai più attendibili esperti di mercato l’ex allenatore in seconda del club azzurro nell’era Sarri e Spalletti, Francesco Calzona, attuale commissario tecnico della Slovacchia, che continuerà a guidare anche agli Europei in programma a giugno. Doppio ruolo dunque per la nuova piroetta tra i campioni di Italia, che contano più di 30 punti in meno rispetto alla passata stagione e che si ritrovano al nono posto in classifica. Calzona è un erede del pensiero sarrista ma è stato anche una delle colonne del biennio di Spalletti al Napoli. Con lui si prova a recuperare quell’identità tattica, quel culto del gioco che si è perso sin dalle prime fasi della stagione successiva al titolo. Se vogliamo, con questa mossa De Laurentiis rivede a 360 gradi le sue considerazioni estive, basate sulla convinzione che il Napoli orfano di Spalletti potesse essere guidato da chiunque e che andasse con il pilota automatico.

Con Calzona arriva come vice allenatore Marek Hamsik, 12 anni al Napoli, la colonna tecnica del club di De Laurentiis nel suo percorso di ascesa nel calcio italiano. Da Mazzarri a Calzona, con la presenza di Hamsik, sin dalla partita di Champions League contro il Barcellona, in programma mercoledì sera al Maradona.

di Nicola Sellitti