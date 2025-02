Nasce la F1 2025, Hamilton superstar

I fumi del red carpet, un’atmosfera che ricorda un’edizione dei Grammy’s, piuttosto che la cerimonia di apertura dei Giochi olimpici. Suoni, colori, fashion, forse un po’ troppa panna montata, i piloti al tavolo come attori o musicisti, presi in giro dal comico di turno. Così la F.1 ha deciso di celebrare i suoi 75 anni di vita, con uno show pirotecnico che ha accompagnato la presentazione della nuova livrea dei dieci team del campionato che parte tra 4 settimane mal contate.

Una sfilata di circa due ore con uno sfarzo e un tono anche eccessivo che però sono servite per arrivare alla svestizione della vettura del Cavallino, che resta è obiettivamente un’altra cosa rispetto a quella delle altre monoposto. Suscita sempre sensazioni forti, c’è il peso e il fascino del passato. Il rosso si prende tutta l’arena londinese dopo l’omaggio al compleanno del fondatore, Enzo Ferrari. E se la livrea della Ferrari SF-25 appare diversa da quella dello scorso anno, ha fatto ovviamente sensazione osservare Lewis Hamilton con la divisa rossa. È il binomio più atteso degli ultimi decenni, con decibel alle stelle tra il pubblico londinese, ben più del trattamento riservato al quattro volte campione del mondo in fila, Max Verstappen, per una sera piazzato in seconda fila.

Leclerc invece è parso calmo e deciso, è andato per sottrazione, sapeva che era la serata di Lewis, ma ha rilanciato la sua ambizione, ovvero diventare campione del mondo. “Spero di scrivere la storia al fianco di Lewis”, ha detto Charles, prima che Hamilton si prendesse la scena. Il sette volte campione del mondo era emozionato e forse consapevole di trovarsi di fronte a un mito anche più grande di se stesso. La strada ora è tracciata. La bellissima vettura, dominata da un rosso assai più intenso come era previsto, vista in passerella dovrà iniziare a produrre chilometri e successi tra poche settimane. Vincere, poi vincere. L’avversario pare sia la McLaren, con Mercedes e Red Bull un passo indietro. Non ci sono altre strade.

Di Nicola Sellitti