Natale sugli sci per Jannik Sinner – IL VIDEO

Ognuno di noi ha le proprie tradizioni e Jannik Sinner ne ha una, in particolare, a cui non può proprio rinunciare: la sciata natalizia. Il numero 1 al mondo ha trascorso il Natale in famiglia – nella sua Sesto Pusteria (Bolzano) – e poi è andato a sciare con gli amici sulle montagne del Trentino.

Immancabili – ovviamente – i selfie (e la cordialità di Sinner) con tantissime persone.

In vista dei prossimi impegni stagionali – il numero 1 al mondo ha deciso di iniziare la stagione direttamente agli Australian Open (di cui Sinner è campione uscente) – Jannik si è goduto una meritata vacanza fra famiglia, parenti, amici, neve e… sci.

di Mario Catania