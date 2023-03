Neymar perde un milione e scoppia in lacrime

Durante una diretta Twitch, Neymar si mostra in lacrime dopo aver perso online un milione di euro in mezz’ora

È diventata virale la reazione di Neymar durante una diretta Twitch, mentre giocava insieme ai suoi follower, su un sito di gioco d’azzardo online. In circa un’ora ha perso la bellezza un milione di euro.

Il calciatore brasiliano, lontano dal campo fino a fine stagione a causa di un’infortunio, guadagna 36 milioni di euro l’anno al Psg, a cui vanno aggiunti numerosi contratti (milionari) di sponsorizzazione.

Al di là delle evidenti disponibilità economiche di Neymar, forse quanto accaduto potrebbe far riflettere il giocatore a smettere di coinvolgere giovani follower in un gioco che di divertente non ha proprio nulla.