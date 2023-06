Nole Djokovic, nessuno come lui

Secondo Adriano Panatta, signore di Parigi nel 1976, i numeri sono molto ma non dicono tutto. Che tradotto vuol dire: dovesse anche vincerne 33 o 43 di Slam (al momento è a 23, record nella storia del tennis) non cambia niente: Roger Federer rimane il più grande. Per motivi di carattere estetico, storico, di impatto sui giovani, di comportamento e potremmo andare avanti a lungo. Ad Adriano non si può mai dare torto, ci mancherebbe pure, ma è certo che il Roland Garros ci ha regalato una nuova consapevolezza. Piaccia o non piaccia, Nole è il giocatore più vincente di sempre. Flawless, come soleva dire il grande Nick Bollettieri: senza difetti. Forte ovunque e comunque, in tutte le zone del campo, su tutte le superfici, contro ogni avversario, contro gli spettatori di tutto il mondo che – compatti – gli fanno il tifo contro. Lui se ne impipa e va avanti, vincendo. Trasformando le energie negative altrui in kerosene per il proprio motore. Un meccanismo perfetto, che peraltro non accenna a trovare alcuno in grado di cospargere qualche tipo di sabbiolina negli ingranaggi.

Ruud? Ancora troppo poco attrezzato. Medvedev, a tratti e certo nonsulla terra. Tsitsipas? Si è inchiodato e poi adesso è pure innamorato. Alcaraz? Certo, ma fra qualche tempo. Per il momento quando incrocia Nole nello scenario più prestigioso si fa prendere dall’ansia e finisce incrampato e infelice. Gli altri? Forse Nadal, se tornerà. I nuovi devono ancora studiare molto. No, non è simpatico a tutti Djokovic. Ne abbiamo scritto tante volte, anche su queste