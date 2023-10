“Non sanno parlare italiano”: lite tra il E. Filiberto e il Real Aversa

I l principe di casa Savoia ha deciso di abbandonare la gestione della Real Aversa Normanna , che milita in Serie D, per colpa di alcuni tifosi incapaci, a suo dire, di comunicare in italiano corretto.

