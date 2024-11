Norris vince gara Sprint Ferrari (per ora) indietro

Se queste sono le premesse, il Gp di Brasile, terz’ultima prova del Mondiale in programma domani alle ore 19, potrebbe essere la gara dell’anno. La McLaren al momento è la gara da battere sul circuito di Interlagos: uno-due con Norris e Piastri nella Sprint Race, davanti alla ritrovata Red Bull di Max Verstappen (ma potrebbe essere penalizzato per un’infrazione durante la virtual safety car) che appare migliorata rispetto ai deludenti Gp di Usa e Messico.

Per la Ferrari, quarta e quinta con Leclerc e Sainz, c’è sicuramente un gap di prestazioni con la McLaren, evidente nella Sprint con il monegasco che ha lottato a lungo con Norris per il secondo posto, poi si è difeso da Verstappen, accettando il sorpasso dall’olandese, quando la vettura ha perso aderenza, apparendo poco gestibile sul tracciato a causa del deterioramente degli pneumatici. La certezza è che ci sono diversi piloti in pochi decimi di secondo, anche sul passo gara. Domani ci sarà da divertirsi, aspettando un balzo in avanti della Rossa sull’usura delle gomme.

di Nicola Sellitti