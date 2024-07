Olimpiadi e commenti sessisti, rimosso il commentatore Ballard

Eurosport ha rimosso il commentatore olimpico Bob Ballard dal suo team di commentatori per Parigi 2024 dopo che ha fatto un commento sessista sulle nuotatrici australiane. È successo dopo che la staffetta 4×100 stile libero femminile australiana composta da Mollie O’Callaghan, Shayna Jack, Emma McKeon e Meg Harris ha vinto l’oro sabato sera.

In una clip diventata virale sui social media, Ballard ha detto: “Beh, le donne hanno appena finito. Sai come sono le donne…che se ne vanno in giro a truccarsi”. La co-commentatrice di Ballard, Lizzie Simmonds, ha definito il commento “oltraggioso”. Una dichiarazione del commentatore ha affermato: “Durante un segmento della copertura di Eurosport ieri sera, il commentatore Bob Ballard ha fatto un commento inappropriato. A tal fine, è stato rimosso dal nostro elenco di commentatori con effetto immediato“. Ballard non ha ancora commentato pubblicamente la sua osservazione. L’Australia ha vinto un quarto oro consecutivo con un tempo di 3:28.92, con McKeon che ha vinto una sesta medaglia d’oro diventando l’olimpionica più decorata del paese.

Di Ruggero Fontana