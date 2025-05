Palladino si dimette dalla Fiorentina

Raffaele Palladino si sarebbe dimesso da tecnico della Fiorentina. Il club viola, sorpreso da tale decisione, adesso starebbe riflettendo su come agire di conseguenza, valutando se accettare le dimissioni o pensare anche a eventuali alternative all’allenatore campano che solo tre settimane fa aveva rinnovato fino a giugno 2027.

Fra le ipotesi per questa seconda opzione Marco Baroni, Daniele De Rossi e Maurizio Sarri. Palladino, arrivato a Firenze la scorsa estate per sostituire Italiano dopo l’esperienza al Monza, nella sua prima stagione in viola ha portato la squadra in semifinale di Conference centrando la qualificazione anche alla prossima edizione grazie al sesto posto finale.

Di Matilde Testa