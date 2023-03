Paola Egonu che osa tornare

Paola che osa tornare. Paola che torna per soldi. Un milione di euro l’anno, circa. Anche se l’ingaggio in Turchia, al Vakifbank Istanbul, era pure più sostanzioso. Come poi, se davvero tornasse per soldi, fosse un insulto, anzi un furto. Qualcosa che non fosse nelle disponibilità di una professionista, che peraltro, in carriera ha vinto quasi tutto e da protagonista.

Paola che osa tornare. Paola che torna per soldi. Un milione di euro l’anno, circa. Anche se l’ingaggio in Turchia, al Vakifbank Istanbul, era pure più sostanzioso. Come poi, se davvero tornasse per soldi, fosse un insulto, anzi un furto. Qualcosa che non fosse nelle disponibilità di una professionista, che peraltro, in carriera ha vinto quasi tutto e da protagonista.

Il ritorno della fuoriclasse azzurra, che con ogni probabilità andrà a schiacciare per il Vero Volley Milano, ha scatenato l’attesa orda di commenti carichi di risentimento, intolleranza. Offese, meme della Egonu associata a cavalli che ridono, l’ironia sulle pubbliche uscite sul razzismo in Italia dell’opposto della nazionale italiana, pronunciate qualche settimana fa a Sanremo che ora sarebbero smentite dal suo rientro in Italia. .