Paolini fa la storia, è regina di Roma e ringrazia Mattarella: “Grazie di essere qui”

Un successo straordinario. Il primo tassello dell’Italtennis al Foro Italico, in attesa domani di Jannik Sinner. Jasmine Paolini vince il suo secondo Master 1000 in carriera, dopo aver trionfato a Dubai, due anni fa. Un dominio. Due set veloci. Eppure Coco Gauff è la seconda giocatrice mondiale. Sarà l’aria del Foro Italico, l’emozione e la responsabilità di essere uno dei perni del tennis italiano che regala sogni e solide certezze, ma è Jas gioca da numero due al mondo, altro che la Gauff, che pure è più abituata a certi palcoscenici, ha vinto il Masters 2024, ha vinto prove del Grand Slam, convivendo con l’etichetta – non confermata, ma non era certo facile – di essere l’erede delle sorelle Williams. Gioca forte, precisa, sicura.

Sarà anche la presenza in tribuna del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella (che non ci sarà domani per la finale di Sinner e forse non è un caso..), che Paolini ha calorosamente ringraziato. Non c’è partita ed è la consacrazione della toscana, che vince il torneo più importante in carriera, assieme alla Federation’s Cup. L’americana nulla ha potuto. Ha mostrato i soliti limiti al servizio, ma davvero Jas è stata di un altro livello. Con un altro linguaggio del corpo.

Maturità, consapevolezza, forza. Un torneo da top assoluta. Si spera, il torneo che segnerà la seconda parte della sua carriera, magari con un torneo dello Slam nella vetrinetta di casa da esibire. Magari il Roland Garros, tra qualche settimana.

Di Nicola Sellitti