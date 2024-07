Parigi2024: da Mattarella sotto la pioggia alla fede nuziale persa da Tamberi

Due momenti iconici tutti italiani della cerimonia d’apertura del Giochi Olimpici di Parigi 2024: dal presidente Sergio Mattarella che si alza in piedi per salutare il team Italia coperto completamente dalla mantella impermeabile (nessuna protezione dalla forte pioggia di ieri per gli ospiti delle varie delegazioni) alla notizia che il portabandiera Gimbo Tamberi, nel pieno dell’entusiasmo, ha perso la fede nuziale nella Senna.

Pronta la risposta dei compagni di viaggio: “Perso un oro, ne troverai un altro!”.