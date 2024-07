Paris2024, giorno 3 – Djokovic vince su Nadal, in un match storico

Lo sport sa essere crudele. Anche con le leggende. Lo è stato oggi sul Centrale del Roland Garros, lo spazio vitale di una carriera per Rafa Nadal, spazzato via da Novak Djokovic nella loro sfida numero 60 (31-29 per il serbo), al secondo turno del singolare maschile. Non ci sono appigli, non ci sono sotterfugi o stratagemmi, la riconoscenza è una signora sconosciuta: lo spagnolo non è più lui ed è anche inevitabile. Gli infortuni lo hanno logorato, è già troppo aver prolungato l’agone con padre tempo. Continua ad andare avanti perché è Nadal, uno che non ha mai mollato una palla dall’ingresso nel circuito a 16 anni.



Fa male che il conto sia arrivato sul suo campo, dove ha vinto 14 volte il torneo, dove ha battuto due anni fa il serbo in quattro set, quando c’erano ancora brandelli della grandezza di Rafa. Due set veloci, anche troppo rapidi, anche se Nadal nel secondo parziale ha recuperato anche due break, ritrovando non si sa dove velocità di braccio e resistenza di gambe.



Il pubblico parigino è stato tutto per il suo eroe, lo spagnolo anche tedoforo sulla Senna, mentre il serbo si è trovato nel suo habitat naturale, dell’antagonista che ricava il massimo dagli applausi riservati all’avversario. Non è stata una sfida, semplicemente duole parecchio, trattandosi di Nadal. Anche lui a fine match si è sentito in difficoltà, non è mai stato senza armi.



Ma lo sport questo è, una selezione naturale, un eterno K2 da scalare. Il serbo è ancora pronto ad arrampicarsi, a due mesi scarsi dall’infortunio al Roland Garros, dove giocò due partite azzoppato, riuscendo non si sa come a vincerle pure, prima di ritirarsi e di farsi operare a un ginocchio. Rafa non può arrampicarsi più. La sua scalata lo porta dritto nella leggenda.

di Nicola Sellitti