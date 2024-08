Paris2024, giorno 13 – Bronzo per Taddeucci nella 10km nuoto di fondo

Sale a 28 il bilancio delle medaglie italiane alle Olimpiadi di Parigi 2024. La prima gioia della 13esima giornata arriva di prima mattina grazie alla fiorentina Ginevra Taddeucci, che si aggiudica la medaglia di bronzo nella 10km di nuoto di fondo femminile.

Sesto posto e ottima prestazione per l’altra azzurra, Giulia Gabbrielleschi, in una gara segnata dalle polemiche per l’inquinamento della Senna.