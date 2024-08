Paris2024, giorno 6 – Pugilato: Angela Carini, in lacrime, si ritira dopo 46 secondi nel match contro Imane Khelif

ore 12:40 Una quarantina di secondi mal contati, un paio di pugni presi al volto, poi il ritiro immediato, nello sconcerto generale. Si risolve così l’atteso incontro di pugilato, categoria 66 kg, tra Angela Carini e l’algerina Imane Khelif. Un incontro destinato a fare storia, anche per tutto quello che si porterà dietro. “Non me la sono più sentita di combattere dopo il primo minuto. Ho iniziato a sentire un dolore forte al naso, non è da me arrendermi, è proprio perché non ci riuscivo, ho detto basta e messo fine al match”, ha detto Carini a fine match.

Prima del ritiro, si è notato il labiale della boxeur italiana all’allenatore (“Mi fa troppo male”), poi non ha rivolto neppure il saluto all’avversaria, che così avanza ai quarti di finale. La decisione dell’atleta italiana è parsa anche un gesto “politico” per le polemiche che si porta dietro da diverse ore. Khelif infatti soffre di iperandroidismo (produzione eccessiva di testosterone), lo scorso anno ai Mondiali era stata esclusa dalla competizione, risultando oltre i livelli consentiti di testosterone. Ai Giochi tutto in regola: ha diritto a prendere parte alle competizioni come donna, avendo superato i test d’idoneità di genere, test noti come di verifica del sesso. Certo, stride la distanza tra la decisione del Cio e dei Mondiali del 2023. Lo stesso caso vale per la taiwanese Lin Yu-tin, esclusa dai Mondiali e che domani affronterà l’uzbeka Turdibekova.

“Mi dispiace ancora di più, mi ero emozionata ieri quando ha scritto “combatterò” perché in queste cose sicuramente conta anche la dedizione, la testa e il carattere. Però poi conta anche il poter competere ad armi pari e questa, dal mio punto di vista, non era una gara pari”, ha commentato subito il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in visita a Casa Italia a Parigi. In precedenza, Meloni aveva ribadito la sua contrarietà alla decisione del Cio di ammettere Khelif alle gare, mentre lo stesso Comitato olimpico aveva parlato di “caccia alle streghe”, mentre in Italia il caso è diventato politico.

di Nicola Sellitti

ore 11:00 – Un inizio triste per il team Italia, impegnata nella sesta giornata dei Giochi olimpici di Pari2024: Massimo Stano quarto nella 20 km di marcia, sfiorando il podio per un solo secondo. Ritiro invece per l’altro oro olimpico a Tokyo2020, Antonella Palmisano che dopo 13 km di gara si è accasciata in lacrime contro le transenne al quattordicesimo chilometro di gara.