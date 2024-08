Paris2024, giorno 7 – Argento nel doppio pesi leggeri canottaggio, Errani-Paolini centrano una storica finale!

Ore 13.15 Un’altra medaglia è in arrivo per l’Italia, tra due giorni sarà solo da definire il metallo. Il duo Errani-Paolini si arrampica all’ultimo atto del torneo di doppio, superando le ceche Noskova/Muchova: è la finale che consacra il grande ritorno ad alti livelli di Sara Errani, quando la sua carriera sembrava essere avviata verso la fine e soprattutto di Jasmine Paolini. La numero cinque al mondo infatti centra la finale olimpica dopo essere arrivata in fondo sia a Wimbledon che prima ancora al Roland Garros. Due mesi su una nuvola per l’italiana, a cui evidentemente fa benissimo l’aria di Parigi e in particolare dei campi del Roland Garros, dove si tiene la competizione olimpica. Appuntamento al 4 agosto, dunque, per scoprire il nuovo metallo italiano.

Ore 12,15 Bando alla scaramanzia, è arrivata la medaglia numero 17 per l’Italia ai Giochi olimpici di Parigi. Il doppio pesi leggeri Stefano Oppo e Gabriel Soares hanno dovuto cedere al fotofinish solo all’Irlanda: è la seconda medaglia che arriva dal canottaggio, dopo l’argento del quattro di coppia. Oppo era salito sul podio nella stessa gara anche ai Giochi di Tokyo 2020.