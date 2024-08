Paris2024, giorno 7 – Errani-Paolini centrano una storica finale! Niente da fare per Musetti, vince Djokovic

Ore 21:15 Niente da fare per Lorenzo Musetti. Novak Djokovic in 2 set con il risultato di 6-4, 6-2 e vola in finale.

Sarà ricordata come la semifinale del rimpianto. Lorenzo Musetti sa che la versione di Nole Djokovic che va in finale, sfidando Carlos Alcaraz, è lontana parente di quella vera del 24 volte vincitore di prove del Grand Slam e numero uno al mondo per diversi anni. Perde in due set ma era una partita alla sua portata, lo si è visto nel primo set, dove il rammarico è enorme per averlo perso quando conduceva 40-0 al servizio, tra errori del toscano e la Forza mentale del serbo, che ha iniziato a non sbagliare più una palla. E anche nel secondo set Nole ha avuto il controllo emotivo della partita anche quando era sotto di un break, in due occasioni, nonostante le tensioni con l’arbitro, i mugugni del pubblico del centrale del Roland Garros. Una condizione che ha irretito Musetti, non capace di sfruttare il nervosismo del serbo.

E’ la prima finale olimpica per Djokovic, che nel 2008 perse a Pechino contro Nadal, nel 2012 a Londra contro Murray e a Tokyo 2020 contro Zverev. Nel 2012 e nel 2020 fallì anche l’assalto al bronzo, riuscendo a conquistarlo solo nel 2008: incredibile a dirsi, in cinque partecipazioni ai Giochi ha portato in Serbia solo un bronzo, sino a stasera. Per il toscano e numero 16 al mondo, c’è ancora la possibilità di portare una medaglia all’Italia, domani contro il canadese Felix Auger-Aliassime.

di Nicola Sellitti

Ore 13:15 Un’altra medaglia è in arrivo per l’Italia, tra due giorni sarà solo da definire il metallo. Il duo Errani-Paolini si arrampica all’ultimo atto del torneo di doppio, superando le ceche Noskova/Muchova: è la finale che consacra il grande ritorno ad alti livelli di Sara Errani, quando la sua carriera sembrava essere avviata verso la fine e soprattutto di Jasmine Paolini. La numero cinque al mondo infatti centra la finale olimpica dopo essere arrivata in fondo sia a Wimbledon che prima ancora al Roland Garros. Due mesi su una nuvola per l’italiana, a cui evidentemente fa benissimo l’aria di Parigi e in particolare dei campi del Roland Garros, dove si tiene la competizione olimpica. Appuntamento al 4 agosto, dunque, per scoprire il nuovo metallo italiano.

di Nicola Sellitti

Ore 12:15 Bando alla scaramanzia, è arrivata la medaglia numero 17 per l’Italia ai Giochi olimpici di Parigi. Il doppio pesi leggeri Stefano Oppo e Gabriel Soares hanno dovuto cedere al fotofinish solo all’Irlanda: è la seconda medaglia che arriva dal canottaggio, dopo l’argento del quattro di coppia. Oppo era salito sul podio nella stessa gara anche ai Giochi di Tokyo 2020.