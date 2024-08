Paris2024, giorno 8 – Jacobs, tocca a te!

Il momento della verità è arrivato, dopo tre anni di dubbi, infortuni, cambiamenti e segnali di risveglio arrivati nelle ultime settimane. Iniziano le batterie sui 100 metri e se Chituru Ali potrebbe essere la variabile impazzita in grado magari di sovvertire i pronostici sul podio, è inevitabile che gli occhi di tutti siano addosso a Marcell Jacobs, su cui sarebbe opportuno da parte di tutti, addetti ai lavori e media, fare un’analisi oggettiva: non gli si può chiedere di bissare il titolo olimpico vinto a Tokyo 2020. Un errore di merito e di metodo, perché Jacobs non ha mai ripetuto i tempi fatti segnare in Giappone, soprattutto nella finale olimpica, ossia 9’80. Non si è neppure avvicinato a scendere sotto la soglia fisiologica dei 9’90, essenziale per avere pensieri di medaglia a Parigi, specialmente considerato il pacchetto degli avversari. Il primo è Noah Lyles, velocista statunitense dal talento sconfinato e dalla personalità debordante, bronzo a Tokyo 2020 ma che va regolarmente intorno ai 9’80. Poche settimane fa ha stampato 9’81 a Londra, poi 9’83 a Budapest, ai Mondiali dello scorso anno. Poi c’è il giamaicano Kerley, argento a Tokyo dietro a Marcell, che nel 2024 è arrivato massimo a 9’88 (tempo mai fatto da Jacobs, fatta eccezione per la prestazione monstre alle scorse Olimpiadi) e con un personale spaventoso di 9’76, sesto crono della storia.



Un altro pericolo viene dall’Europa, dal polacco Kenneth Bednarek, miglior crono 9’87 a fine giugno. Insomma, la vicenda-oro è estremamente complessa e difficilmente potrà ripetersi l’exploit di Tokyo, quando Jacobs è piombato come un meteorite sulla Terra. A Jacobs possiamo chiedere di essere competitivo per il podio, per la finale, per dare compimento al percorso dell’ultimo anno con gli allenamenti negli Stati Uniti, cambiando tecnici e metodo di lavoro per mettersi alle spalle due anni di infortuni continui e poche gare all’altezza. Deve scendere sotto i 9’90: sarà in grado?



Di Nicola Sellitti