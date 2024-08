Paris2024, giorno 9 – L’Italia vince la prima medaglia d’oro nel tennis. È Storia. Paltrinieri argento nei 1500 stile libero ed è record solitario assoluto

Ore 19.30 Oro per l’Italia del tennis ai Giochi olimpici. Riscriviamo, perché non ci pare vero: l’Italia del tennis ha vinto un oro ai Giochi. Incredibile solo a pensarlo, qualche tempo fa. Trionfo di Errani e Paolini, settimo oro azzurro, medaglia numero 21. Un’impresa leggendaria, in parte inattesa ma che cementa ancora di più il legame tra il tennis e gli italiani. Un oro e un bronzo (Musetti nel singolare), non ci sono parole. Solo gioia. Per Jasmine Paolini è il coronamento di un’annata straordinaria, per la 37enne Errani, ex numero uno al mondo e vincitrice delle prove del Grand Slam con Roberta Vinci, è arrivato il sigillo olimpico, a dieci anni dal primato mondiale in doppio.

Ore 19 Cosa altro dire di Greg. E’ una leggenda, un’assoluta leggenda che conquista la quinta medaglia ai Giochi olimpici: l’italiano più titolato di sempre nella storia dei cinque cerchi. Più forte del tempo, dei dubbi, delle sconfitte: Greg è argento nei 1500 stile libero. L’oro, l’americano Fink, ha dovuto stampare il record del mondo per tenerlo lontano, al termine di una gara esaltante, meravigliosa, che ha sicuramente esaltato i tifosi del fuoriclasse di Carpi. Argento nei 1500, bronzo negli 800, terza Olimpiade di fila con medaglia, in attesa delle prove in mare, della 10 km di fondo nella Senna inquinata: Greg è il migliore, è un pilone dello sport italiano da oltre dieci anni, si è rialzato come nessuno dalle difficoltà, dalle batoste. Ha visto gli altri salire, si è adeguato, rivedendo le sue condotte di gara, sempre con la fame di un ragazzino. Un fenomeno. La storia del nuoto italiano. Nessuno come lui.



Di Nicola Sellitti