MotoGP Catalogna: maxi-incidente al via, paura per Bagnaia

MotoGP Catalogna: bruttissimo incidente al via. Paura per Francesco ‘Pecco‘ Bagnaia che – scattato in pole position – perde il controllo della propria moto, cade a terra e viene colpito ad una gamba dalla Ktm di Brad Binder.

Il pilota Ducati Bagnaia – immediatamente soccorso – è stato portato via in ambulanza al centro medico. È cosciente.

Altri cinque piloti sono rimasti, invece, coinvolti alla prima curva in un altro incidente: Alex Marquez, Enea Bastianini, Johann Zarco, Fabio Di Giannantonio, Marco Bezzecchi.