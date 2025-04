Paura per Federica Brignone. L’azzurra è caduta durante la seconda manche del gigante nei Campionati Italiani Assoluti di sci, in Val di Fassa. Brignone è stata trasportata in ospedale in elicottero e si teme per un possibile infortunio al ginocchio. La campionessa azzurra, che aveva chiuso la prima manche con il miglior tempo, durante la seconda discesa, ha inforcato. Il titolo nazionale, infatti, è andato a Ilaria Ghisalberti.

I soccorsi sono stati tempestivi e sono in corso i primi accertamenti. Ora l’azzurra si trova in ospedale insieme al fratello Davide.

Per raggiungere il mezzo di trasporto, l’atleta è stata caricata su un toboga perché non era in grado di camminare da sola. Troppo forte il dolore all’altezza della tibia. L’infortunio sembra essere una vera beffa del destino. La stagione è giunta al termine e dopo oggi, Brignone non avrebbe inforcato gli sci fino alla fine dell’estate.



Una caduta rovinosa, una torsione innaturale dopo aver superato un paletto sulla sua destra, l’impatto violento sulla neve ghiacciata. Sono ore di apprensione per Federica Brignone, trasportata via elicottero all’ospedale di Trento per essere sottoposta ad accertamenti per la rovinosa caduta durante la sua prova ai Campionati italiani di gigante in Val di Fassa. A quanto risulta, ci sarebbe apprensione per le condizioni della tibia e della rotula a un ginocchio della neo vincitrice della Coppa del Mondo generale, nonché oro in gigante ai Mondiali di Saalbach. La fuoriclasse italiana ha probabilmente inforcato la porta perdendo l’equilibrio e finendo a terra con una brutta rotazione del corpo e delle gambe. Si teme per la rotazione innaturale dell’arto. Sono attesi a breve aggiornamenti sul caso.



Di Nicola Sellitti